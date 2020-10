Horeca voelt zich niet serieus genomen

De horeca werd moedeloos van de boodschap van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat de huidige coronamaatregelen tot zeker december van kracht blijven. "Voor veel ondernemers is dat een zware dobber. Het eigen vermogen is vaak voor een groot deel op en de schulden stapelen zich op", zegt voorman Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).



Willemsen was ook niet te spreken over het steunpakket dat eerder op dinsdag werd aangekondigd. "Het is niet meer dan een goedbedoelde fooi. Als we 100 procent gesloten moeten blijven, moeten we ook 100 procent gecompenseerd worden." Bovendien komt het geld dat wel wordt aangeboden volgens hem te laat. Bedrijven kunnen half november een bijdrage aan het loon en de vaste lasten aanvragen. "Maar dan hebben we de lonen over oktober en november dus alweer zelf voorgeschoten."



De horeca wil vooral serieus worden genomen door het kabinet, zegt Willemsen. "We hebben nog steeds geen onderbouwing van de maatregelen gekregen, ondanks een reeks brieven en nu krijgen we in een bijzin te horen dat we tot in december dicht moeten blijven. Het is tekenend voor hoe er met onze branche wordt omgesprongen." Die houding leidt bij de KHN-voorman tot "moedeloosheid en frustratie".



De brancheorganisatie hoopt dat er in het debat over de coronamaatregelen meer steun voor zijn sector toegezegd wordt. "We praten veel met de hele politiek, we hopen dat andere partijen voor ons opkomen."