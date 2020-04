Artsen van het UWV die moeten bepalen of iemand wel of geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, willen dat niet telefonisch doen, zo meldt Trouw vrijdag.Door de coronamaatregelen zijn er momenteel geen fysieke spreekuren en de UWV-arts moet met formulieren en eventueel een telefoontje bepalen of iemand in aanmerking komt voor een uitkering. En dan kan niet, zegt Wim van Pelt, voorzitter van de Novag, de vakbond van verzekeringsartsen. "Dan kan er geen goede beslissing worden genomen over de mate waarin iemand nog kan werken."Van Pelt snapt dat fysiek contact in deze coronatijden niet kan, maar dan zouden er voorlopige uitkeringen moeten worden verstrekt. Als de coronacrisis voorbij is, kan alsnog via fysiek contact een goede beoordeling gemaakt kunnen worden.De top van het UWV vreest echter dat de achterstand die er nu al is alleen maar groter wordt, zo staat in het interne Corona Crisisplan van de UWV dat Trouw heeft ingezien.