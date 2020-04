Oostenrijk wil toerisme alleen in EU-overleg weer opstarten

Oostenrijk is niet van plan om op eigen houtje weer buitenlandse toeristen toe te laten. Dat stelt de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg maandag in een interview met het blad Bild.



"We zullen samen met onze partnerlanden en in nauw contact met de Europese Commissie tot oplossingen komen, als een behoedzame start van het zomertoerisme weer mogelijk zou zijn", stelt Schallenberg. Grensoverschrijdend toerisme zal slechts "voorzichtig en stapsgewijs weer mogelijk zijn", benadrukt de minister.



Alleen toeristen uit landen die in de strijd tegen het coronavirus "even ver zijn als Oostenrijk en een vergelijkbaar aantal besmettingsgevallen hebben" komen in aanmerking.



Eerder suggereerde de Oostenrijkse minister van Toerisme dat wellicht Duitse toeristen toegelaten kunnen worden deze zomer. Duitsland is doorgaans goed voor een derde van alle toeristen die naar Oostenrijk komen.