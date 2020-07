Het onderwijs heeft een bijzondere tijd achter de rug. Van via een videoverbinding lesgeven, naar opgesplitst weer terug de klas in en uiteindelijk volledige klassen op de basisscholen en gesplitste groepen op de middelbare scholen. Dat zijn een hoop veranderingen in een paar maanden tijd.Hoe was voor de docenten zelf van het basis- en voortgezet onderwijs? Dat vragen we aan Jacqueline Diehl, leerkracht op een montessorischool in Haarlem en Martine Lokhorst, docent Nederlands en geschiedenis op een middelbare school in Hilversum