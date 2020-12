Politie bekeurt twintig mensen vanwege illegaal feest bij viaduct A50

De politie heeft zaterdagavond een illegaal feest beëindigd in een holle buis van een viaduct over de A50 nabij Heerde in Gelderland. Er waren vijftien tot twintig bezoekers die de coronamaatregelen negeerden. Ze hebben een bekeuring gekregen.



De aanwezigen vertrokken rustig nadat de politie hen sommeerde te vertrekken. Het viaduct wordt afgesloten door Rijkswaterstaat. De politie kwam het feest op het spoor na een tip. (ANP)