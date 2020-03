- Dinsdag zijn in Nederland 61 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarmee komt het totale aantal op 382, meldt het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM).



- 161 besmette personen in Nederland hebben het virus in het buitenland opgelopen. Bij 156 besmette personen is de bron van de besmetting nog onbekend. De helft van hen woont in Noord-Brabant.



- In Noord-Brabant worden alle grote evenementen van deze week afgelast. Hieronder vallen onder meer de wedstrijden in het betaald voetbal die in de provincie zouden plaatsvinden. Ook moeten Brabanders hun sociale contacten zoveel mogelijk beperken.



- Nadat premier Mark Rutte alle Nederlanders maandag had opgeroepen om te stoppen met het schudden van handen, meldde het RIVM dinsdag dat het ook goed is om lichamelijk contact in algemene zin te vermijden. Hiermee wordt bijvoorbeeld de drie zoenen op de wang bedoeld.



- Een kwart van de Nederlandse scholen ziet dat leerlingen thuisblijven vanwege het coronavirus, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Dit blijkt uit een peiling onder voornamelijk schoolleiders in het primair onderwijs.



- In Italië is het dodental als gevolg van het coronavirus met 168 gestegen tot 631. Het is de grootse stijging van het dodental in Italië sinds het virus is uitgebroken.



- De Europese Unie gaat een investeringsfonds van 25 miljard euro opzetten om economische problemen als gevolg van het COVID-19-virus te bestrijden.