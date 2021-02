Catharina Ziekenhuis opnieuw getroffen door uitbraak

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is opnieuw getroffen door een uitbraak van het coronavirus. Deze keer gaat het om de afdeling chirurgie, maakte het ziekenhuis bekend. Er zijn daar vijf patiënten en drie medewerkers positief getest.



Maandag werd bekend dat vijf patiënten zijn overleden die de Britse variant van het coronavirus hadden opgelopen. Dat gebeurde op de afdeling cardiothoracale chirurgie. Door de corona-uitbraak raakten dertien patiënten besmet.



Bij de nieuwe uitbraak is nog onbekend of het om de Britse variant gaat, dat wordt nog onderzocht. Alle patiënten worden conform de richtlijnen verpleegd. De positief geteste medewerkers en medewerkers met mogelijke coronaklachten zijn thuis in quarantaine. Het ziekenhuis heeft op de betreffende afdeling een opnamestop ingesteld.