'Ademruimte' voor studenten

Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) is te spreken over de hoogte van het bedrag waarmee het demissionaire kabinet achterstanden in het onderwijs weg wil werken die zijn ontstaan door de coronacrisis. "8,5 miljard euro is een serieus bedrag", zegt de bond. "Daaruit blijkt dat de situatie van het onderwijs serieus genomen wordt."



De AOb wil dat onderwijsinstellingen niet alleen de komende jaren gebruik kunnen maken van de middelen. "Het is aan het volgende kabinet om deze investering structureel te maken. Want dat is hard nodig." Wel van structurele aard is de 645 miljoen euro compensatie om werkdruk te verminderen en extra personeel aan te nemen. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil dat het kabinet hier na de formatie alsnog een miljard bovenop doet.



Als extra compensatie wordt het collegegeld in het mbo en hoger onderwijs voor volgend jaar gehalveerd. "Een sympathiek gebaar", zegt de onderwijsbond daarover.



Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) krijgen studenten door de halvering van het collegegeld "weer een beetje ademruimte".



Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is tevreden. "Het is fantastisch dat het kabinet zo'n enorm financieel gebaar maakt naar studenten en goed dat de onderwijsministers hebben ingezien hoe belangrijk de financiële kant van het verhaal is", laat voorzitter Dahran Çoban weten. (ANP)