Brazilië meldt voor tweede dag op rij recordaantal overlijdens

Brazilië heeft woensdag voor de tweede opeenvolgende dag een recordaantal corona-overlijdens in één etmaal gemeld. Daarvan was vorige week ook al sprake. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid meldde woensdag dat er in de laatste 24 uur 2.286 personen in het Zuid-Amerikaanse land zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19.



Dinsdag werd er ook al een recordaantal gemeld van 1.972 overlijdens in een etmaal. Naast de sterftecijfers blijven ook de besmettingsaantallen groot in Brazilië. Woensdag werden er net geen 80.000 nieuwe vastgestelde besmettingen gemeld. Een dag eerder waren dat er ruim 70.000.



De pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) uitte woensdag grote zorgen over het verloop van de corona-epidemie in Brazilië. "De situatie is een ontnuchterende herinnering aan het gevaar van heropleving van het virus", aldus PAHO-directeur Carissa Etienne. In bijna elke Braziliaanse deelstaat loopt het aantal besmettingen op, meldde zij.

