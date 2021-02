Twee medewerkers zwaarbeveiligde gevangenisafdeling in Vught testen positief

Twee medewerkers van de zwaarbeveiligde EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught zijn positief getest op het coronavirus. Een deel van de gedetineerden is daarom preventief in quarantaine geplaatst en mag tijdelijk de cel niet uit. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van het AD.



Hoeveel gedetineerden in quarantaine zijn geplaatst, kan de woordvoerder niet zeggen. Zij worden woensdag getest. "In ieder geval tot de uitslag van de coronatest moeten zij in hun cel blijven", aldus de woordvoerder. De gedetineerden kunnen tot die tijd niet naar de sportruimte, met andere gedetineerden luchten of contact hebben met hun advocaten.



De EBI is de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Momenteel zitten bekende verdachten als Ridouan T. en Willem Holleeder er vast.