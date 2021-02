Vaccinatiecapaciteit moet naar 2,5 miljoen prikken per week

De vaccinatiecapaciteit in Nederland moet de komende tijd zodanig worden uitgebreid, dat 2,5 miljoen prikken per week toegediend kunnen worden. Jaap van Delden, die bij het RIVM de leiding over het vaccinatieprogramma heeft, noemde dat doel tijdens een presentatie voor Tweede Kamerleden.



Als meerdere farmaceuten over een tijdje tegelijkertijd grote partijen vaccins aanleveren, willen de diensten die zo snel mogelijk kunnen wegprikken. De GGD's zijn aan het onderzoeken of ze 1,5 miljoen vaccinaties per week kunnen verzorgen. Huisartsen en ziekenhuizen zijn bereid om bij te springen en zouden dan de rest voor hun rekening kunnen nemen.



De GGD's zetten momenteel "grote stappen in efficiëntie", zei Van Delden. Volgens hem kan door een slimmere werkwijze het aantal prikken per uur worden verdubbeld zonder de inzet van extra personeel. Dat heeft onder meer te maken met de inrichting van vaccinatielocaties en de administratie.



Het grote knelpunt blijft de beschikbaarheid van vaccins. Zo is er grote onzekerheid over de leveringen van AstraZeneca. Ook farmaceut CureVac zal pas later vaccins kunnen leveren dan eerder werd gehoopt. Zoals het er nu naar uitziet kan dat vanaf het derde kwartaal van dit jaar. De aantallen die Van Delden noemde, zijn daardoor nog zeker niet in zicht.