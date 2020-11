Turkije sluit scholen tot einde van het jaar

Van alle regio's in Nederland zijn Amsterdam en Haarlemmermeer in het derde kwartaal economisch het hardst geraakt door de uitbraak van COVID-19. Laatstgenoemde regio kreeg de grootste klap, met een krimp van zo'n 20 procent in vergelijking met vorig jaar, terwijl de Amsterdamse economie in dezelfde periode kromp met 6 à 7 procent. Dat blijkt uit gegevens die het CBS woensdag heeft gepubliceerd.Dat Haarlemmermeer het hardst getroffen is, is niet verwonderlijk. In die gemeente ligt luchthaven Schiphol. Ook veel andere bedrijven die zich richten op de luchtvaart zijn in deze regio gevestigd. Leesmeer.