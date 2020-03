Tsjechië op slot, buitenlanders niet meer welkom

Horeca in België op slot

Cafés, restaurants en discotheken in België gaan vanaf vrijdagavond allemaal dicht vanwege het nieuwe coronavirus. Ook alle lessen op scholen worden vanaf aankomende maandag opgeschort. Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zorg, moet door de school echter wel opvang worden geregeld, maakte premier Sophie Wilmès donderdagavond bekend. Supermarkten en apotheken blijven open, maar andere winkels moeten vanaf dit weekend dicht.



De maatregelen in België duren tot zeker 3 april. In Nederland zijn ook maatregelen genomen tegen het coronavirus bij recreatieve gelegenheden, maar die gaan niet zo ver als bij onze zuiderburen. Zo worden alle evenementen met meer dan honderd bezoekers in heel Nederland afgelast. Die maatregelen blijven in ieder geval tot 31 maart van kracht.