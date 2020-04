Maastricht hoopt Koningsdag in 2021 te organiseren

Maastricht heeft goede hoop volgend jaar alsnog Koningsdag te mogen organiseren, zei burgemeester Annemarie Penn-te Strake vanavond in het EO-programma Blauw Bloed. Penn-te Strake heeft vorige maand een gesprek gevoerd met de particulier-secretaris van de koning waarin ze haar wens heeft geuit dat Maastricht in 2021 toch gaststad is.



Koningsdag zou dit jaar in de Limburgse hoofdstad plaatsvinden, maar vanwege de coronamaatregelen werd het feest afgelast.