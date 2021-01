'Trump heft reisbeperkingen op voor reizigers uit Europese Unie en Brazilië'

De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om de grenzen weer te openen voor buitenlanders die in de laatste twee weken in de Europese Unie, Brazilië, Ierland of het Verenigd Koninkrijk zijn geweest. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van twee functionarissen.



De Amerikanen overwogen in november ook al om de beperkingen op te heffen. Inmiddels is daar ook brede steun voor onder gezondheidheidsfunctionarisseren. De restricties worden mogelijk opgeheven per 26 januari. Dat is dezelfde dag dat een negatieve coronatest voor reizen naar de VS verplicht wordt voor alle reizigers.



De reisbeperkingen voor mensen uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Ierland golden al sinds maart vorig jaar. Sinds mei viel ook Brazilië daaronder. Hierdoor mochten buitenlanders die in de laatste twee weken in die landen zijn geweest niet de VS binnenkomen. De Amerikaanse regering hoopte op die manier de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.



Door de reisrestricties zijn veel Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in de problemen gekomen. Zij hadden de regering afgelopen week gevraagd om de beperkingen op te heffen.