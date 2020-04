Premier Rutte maakte dinsdagavond bekend dat de maatregelen voor de intelligente lockdown in Nederland blijven gelden tot in ieder geval 20 mei. Toch is er een uitzondering, namelijk het basisonderwijs. In de Dit wordt het nieuws-podcast nemen we de meeste maatregelen stuk voor stuk door met samensteller Joost Nederpelt van onze nieuwsredactie. Beluister de podcast hier