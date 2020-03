Brazilië laat toeristen niet meer per vliegtuig binnenkomen

De Braziliaanse regering heeft vrijdag besloten om voortaan toeristen, die per vliegtuig naar het land willen reizen, te weren. Het verbod gaat op 30 maart in en geldt voor één maand.



Het is niet duidelijk waarom buitenlanders, die bijvoorbeeld per bus vanuit andere Zuid-Amerikaanse landen naar Brazilië komen, nog wél het land mogen betreden.