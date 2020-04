Trump tekent wet die export van mondkapjes verbiedt

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een wet ondertekend waarmee de export van mondkapjes en andere beschermende materialen die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus wordt stopgezet. In een verklaring zegt Trump dat de wet "een nieuwe stap is om hamsteren, prijsstijging en winstbejag te bestrijden door de schadelijke export van deze noodzakelijke middelen stop te zetten".