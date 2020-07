Trump: 'Draag een mondkapje als je geen afstand kan houden'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag zijn mede-Amerikanen aangeraden om een mondkapje te dragen als ze niet voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. "Of je een kapje nou leuk vind of niet, ze hebben nut en we kunnen momenteel elk voordeel gebruiken", aldus de president.



Deze uitspraak tijdens een persconferentie op het Witte Huis is opmerkelijk, omdat Trump tot op heden altijd sceptisch was over mondkapjes en was tot voor kort nooit zelf bemaskerd te zien. Het dragen van een mondkapje is daardoor een politiek instrument geworden.



Tijdens de eerste corona-briefing in maanden zei Trump dat de virusuitbraak erger zal worden voordat het beter zal gaan.