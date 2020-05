De omzet van de Nederlandse industrie is mede door de coronacrisis gedaald in het eerste kwartaal van 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ). De omzet lag 2,7 procent lager dan tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar. Vooral in het buitenland zetten producenten minder om.Vooral in de transportmiddelenindustrie ging de omzet het afgelopen kwartaal omlaag, maar ook andere industrieën hadden een lagere omzet. Vanwege coronacrisis kwamen veel bedrijven in maart stil te liggen.