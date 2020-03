WHO ziet stabilisatie uitbraak in Italië

Gezondheidsorganisatie WHO ziet dat de situatie in het door het coronavirus ernstig getroffen Italië zich aan het stabiliseren is, mede door de strenge maatregelen van de afgelopen twee weken.



Het dodental in Italië als gevolg van het coronavirus is vandaag nog met 812 toegenomen tot 11.591 personen, maar er zijn in de afgelopen 24 uur 'slechts' 4.000 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat zijn er een stuk minder dan in de afgelopen dagen.



Hoewel het aantal nieuwe bevestigde besmettingen per dag niet heel accuraat is, mede omdat er minder getest wordt, zegt het wel iets over de dalende trend in het zwaar getroffen Europese land.