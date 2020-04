'Tour de France in augustus is recept voor ramp'

De situatie in het internationale topvoetbal is nog altijd onduidelijk . In Italië wil de nationale voetbalbond dat spelers eerst worden getest op het coronavirus en in trainingskampen gaan als ze zich voorbereiden op een mogelijke herstart van het seizoen.In de Duitse Bundesliga en de Belgische Jupiler Pro League is de kans groot dat er tot en met 31 augustus geen supporters welkom zijn in het stadion. In beide landen zijn grote evenementen tot september verboden.