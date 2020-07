In de gemeente Nueces County in de Amerikaanse staat Texas zijn sinds het begin van de pandemie 85 baby's besmet geraakt met het coronavirus. Dat laat de directeur van het gezondheidsdepartement van de gemeente weten aan onder meer The New York Times De baby's zijn besmet tijdens verschillende lokale uitbraken in de 313.000 inwoners tellende gemeente. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de baby's besmet door naasten, die het virus bij zich droegen. Een meerderheid van de baby's had griepachtige symptomen en is uit zichzelf hersteld.Het aantal besmettingen in Texas neemt de afgelopen tijd flink toe. Deze week noteerde de staat meerdere malen een dagrecord aantal besmettingen. Afgelopen donderdag werd het meest recente record vastgesteld: het aantal vastgestelde besmettingen steeg die dag met 15.038.