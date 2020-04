Voor het eerst meerdere besmettingen vastgesteld in Jemen

De autoriteiten in Jemen melden vandaag vijf nieuwe besmettingsgevallen in de zuidelijke havenstad Aden. Het is voor het eerst dat er meerdere gevallen worden bevestigd in het door oorlog en hongersnood verscheurde land. Op 10 april werd het virus vastgesteld bij een douanemedewerker in een andere zuidelijke havenstad.



De VN en hulpverleningsorganisaties vrezen dat het virus zich snel verspreidt in Jemen. 24 miljoen Jemenieten (80 procent van de inwoners) zijn afhankelijk van noodhulp en 10 miljoen mensen verkeren in acute hongersnood. Jemen was al voor de oorlog straatarm en het geweld heeft de beperkte medische infrastructuur die er was beschadigd.