Tilburg start proef met thuis testen op corona

Bij de coronatestlocatie van de GGD Hart voor Brabant in Tilburg begint morgen een onderzoek naar thuis af te nemen tests. De pilot moet de vraag beantwoorden of de resultaten van zelf afgenomen sneltests overeenkomen met de resultaten van de PCR-test.



Ook wordt gekeken of thuis afgenomen tests veilig en betrouwbaar afgelezen kunnen worden door mensen zonder medische laboratoriumervaring. De studie, opgezet door het ministerie van Volksgezondheid, het Amphia Ziekenhuis en het laboratorium Microvida, kan een volgende stap betekenen in de inzet van thuistests.



Bezoekers van de GGD-testlocatie in Tilburg die willen deelnemen aan het onderzoek krijgen na het ondergaan van de gebruikelijke PCR-test een pakketje met een sneltest mee naar huis. De resultaten kunnen worden ingevuld in een vragenlijst, samen met andere kenmerken, bijvoorbeeld of de bezoeker klachten had op het moment dat hij of zij zich liet testen. De resultaten uit de thuistest worden vervolgens vergeleken met die uit de gewone test, om zo te kijken of de thuistest even betrouwbaar is als de PCR-test in de teststraat.



In totaal worden zo'n achtduizend thuistests meegegeven. Het onderzoek moet begin januari zijn afgerond.