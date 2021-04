Tientallen vluchten naar Aruba, veelal Amerikaanse toeristen

Honderden demonstranten bij protestmars in Baarn

In Baarn is zaterdag aan het einde van de ochtend een protestmars van start gegaan, georganiseerd door 'Police for Freedom'. De actie lijkt zich te richten tegen de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. De politie schat in dat er "zo rond de driehonderd" mensen aanwezig zijn. Op livestreams van verschillende actievoerders zijn mensen te zien die geen afstand houden en evenmin mondkapjes dragen.



De optocht werd eerder met een noodverordening verboden in Hilversum en Apeldoorn. Daarop hebben de demonstranten zich nu verzameld bij Kasteel Groeneveld in Baarn.



Ook de gemeente Baarn weet niet wat het plan van de actievoerders is. Een woordvoerder zegt "in nauw overleg te zijn met de politie en veiligheidsregio". "Vooralsnog verloopt het rustig. Het is een grote groep mensen. Ze zijn aan de wandel, maar ons is niet helemaal duidelijk wat hun plan is en waar ze heen willen." Het is de gemeente nog niet gelukt met de organisatie in contact te komen.