Tientallen arrestaties bij Britse anti-lockdownprotesten

Nederland kruipt richting een half miljoen positieve coronatests

Het aantal positieve coronatests stijgt niet meer zo hard als in oktober, maar Nederland stevent gestaag af op een half miljoen gevallen. In de loop van komende week wordt waarschijnlijk de 500.000e besmetting in Nederland vastgesteld. Het is vooral een symbolische grens, want het werkelijke aantal besmettingen is hoogstwaarschijnlijk veel groter. Niet iedereen die met het virus besmet is geraakt, is ook getest.



De teller stond zaterdag op bijna 480.000 gevallen. Gemiddeld komen er ruim vijfduizend positieve tests per etmaal bij. In de laatste paar weken is het cijfer op maandagen en dinsdagen telkens wat lager, waarna de getallen stijgen op woensdagen, donderdagen en vrijdagen.