Tienduizenden Belgen negeren testplicht na buitenlandreis

Beatrix viert verjaardag in huiselijke kring vanwege coronamaatregelen

Prinses Beatrix viert zondag haar 83e verjaardag in beperkte huiselijke kring. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten. Zij houdt zich aan de coronamaatregelen en kan dus niet uitpakken met een groot feest.



Of ze één toegestane bezoeker ontvangt op kasteel Drakensteyn dan wel zelf naar Den Haag gaat om bij een van haar daar wonende zoons op visite te gaan, werd niet verteld. Beatrix had zaterdag bij prins Constantijn langs kunnen gaan, om vervolgens zondag haar verjaardag verder te vieren bij koning Willem-Alexander en zijn gezin.



De in 2013 teruggetreden koningin is het afgelopen jaar maar weinig in de openbaarheid getreden. De coronamaatregelen betekenden dat ook zij vooral thuis moest blijven. Niet alleen vanwege mogelijk risico voor haar gezondheid, maar ook om geen oploop te creëren bij officiële uitstapjes en omdat bijna alle evenementen werden afgelast of uitgesteld.



Beatrix probeert echter wel actief en fit te blijven en gaat bijvoorbeeld nog steeds paardrijden. Ze wordt regelmatig gesignaleerd in Den Haag, waar ze naast Paleis Noordeinde nog een eigen pied-à-terre heeft. Ook houdt ze contact met haar familie, al is er voor fysieke ontmoetingen net als bij andere Nederlandse gezinnen enig puzzelwerk nodig.