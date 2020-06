Tien coronapatiënten minder op de ic

China: Coronavirus bereikte Peking vanuit Europa

De Chinese autoriteiten hebben het coronavirus dat onlangs in Peking is opgedoken geanalyseerd en gedeeld met onder meer de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Uit het onderzoek blijkt dat het virus uit Europa komt, zegt het Chinese equivalent van het RIVM op basis van een eerste studie. De WHO had China gevraagd zo snel mogelijk deze code te delen.



Het coronavirus is voor het eerst aangetroffen in de Chinese provincie Wuhan. Maar omdat het virus niet altijd een perfecte kopie van zichzelf weet te maken, circuleren er mutaties van het coronavirus, elk met een ander 'foutje'. De wetenschappers denken dat de variant die nu in Peking is opgedoken voor het eerst in Europa is gemuteerd.