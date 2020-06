Drukte bij landelijk telefoonnummer voor afspraak coronatest

Heel veel mensen proberen maandagochtend te bellen naar 0800-1202, het landelijke telefoonnummer dat je kan bellen om een afspraak te maken voor een coronatest. Dat laat koepelorganisatie GGD GHOR weten op Twitter. "U kunt tot vanavond 20.00 uur bellen voor een afspraak. Probeert u het op een later moment nog eens als u nu lang moet wachten", aldus de GGD GHOR.



Hoewel het druk is, is het nummer niet overbelast, laat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weten.

Het nummer is zeven dagen per week te bereiken vanaf 8.00 uur tot 20.00 uur. De GGD's streven ernaar dat iedereen maximaal één dag na het bellen getest kan worden. Hoe dat in zijn gang gaat, lees je hier.