VWS wil geen versnelde inenting tegen rotavirus

Jonge kinderen worden niet versneld ingeënt tegen het rotavirus, laat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) weten. Kinderverpleegkundigen willen dat kinderen op grote schaal worden ingeënt, omdat dat de zorg in de wintermaanden zou ontlasten. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zei dat dinsdag in het AD.



Het NVK wil dat de Gezondheidsraad een versneld advies uitbrengt over de massale vaccinatie, maar het ministerie laat weten dat dit er niet in zit. "We vragen heel veel van de Gezondheidsraad, zeker ook in coronatijd. En elk onderwerp is belangrijk voor de volksgezondheid. Ze moeten ook de mogelijkheid hebben om hier gedegen naar te kijken."



Het advies over de eventuele opname van de inenting in het Rijksvaccinatieprogramma, wordt nu in 2021 verwacht. In alle omringende landen worden kinderen al wel ingeënt. Per jaar gaan er zo'n 10.000 kinderen naar de huisarts met het rotavirus. Tussen de 2.500 en 4.700 komen in het ziekenhuis terecht en vijf tot zeven kinderen sterven jaarlijks aan de gevolgen.