Landelijke lockdown in VS heeft volgens taskforce weinig zin

Ondanks de zorgelijke besmettingscijfers in de Verenigde Staten ligt het niet in de lijn der verwachting dat er een nationale lockdown komt. Dat zegt Vivek Murthy, die door de nieuwgekozen president Joe Biden is aangesteld als hoofd van een taskforce om het coronavirus te bestrijden.



"We zijn niet in een positie waarin we het hele land kunnen afsluiten en stilleggen. Deze situatie vraagt om een meer gerichte aanpak", aldus de arts in een interview met het tv-programma Good Morning America. "We weten nu veel meer over hoe het virus zich ontwikkelt en verspreidt. Het is waarschijnlijk dat er een regionale aanpak komt, waarbij de maatregelen afhangen van de cijfers in een bepaald gebied."



Volgens de taskforce is het vooral van belang dat de testcapaciteit wordt opgeschroefd. "We kunnen nog steeds niet iedereen testen die dat wil en het duurt nog te lang voordat er een uitslag is", aldus Murthy.