WHO: Pandemie pakt dramatisch uit voor Europese kankerzorg

De coronapandemie heeft dramatische gevolgen voor kankerpatiënten in Europa. Daarvoor waarschuwt de gezondheidsorganisatie (WHO), die zegt dat de kankerzorg in een derde van de landen in de regio geheel of gedeeltelijk ontregeld is.



In de Europese regio van de WHO bevinden zich 53 landen, waaronder ook staten in Azië. "In het Nationale Centrum voor Oncologie van Kirgizië daalde het aantal kankergevallen dat in april vorig jaar is vastgesteld met 90 procent", schrijft topman Hans Kluge van de Europese tak van de WHO.



Gisteren werd al bekend dat het aantal kankerdiagnoses vorig jaar met vierduizend is afgenomen. Volgens Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is die daling het gevolg van uitstel van artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en het afschalen van de zorg vanwege de coronacrisis.