Suriname ontvangt eerste vaccins deze maand

Suriname heeft zich verzekerd van een eerste partij coronavaccins, die naar verwachting eind januari aankomt, zei gezondheidsminister Amar Ramadhin donderdagavond. Het gaat om het Pfizer-vaccin.



Suriname krijgt de vaccins via het zogeheten Covax-programma, een internationaal initiatief dat vaccins voor een redelijke prijs beschikbaar maakt voor armere landen. Door op tijd een aanbetaling te doen en een vaccinatieplan klaar te hebben, heeft Suriname de levering kunnen veiligstellen. De eerste zending bevat volgens de minister net genoeg vaccins voor de inenting van zorgmedewerkers die dagelijks contact met coronapatiënten hebben.



De minister sluit niet uit dat hij zichzelf ook vast laat vaccineren. Hij hoopt daarmee de bewustwording over het belang van vaccineren te vergroten en de weerstand ertegen te verminderen.



De rest van de Surinaamse bevolking zou later in het jaar gevaccineerd moeten worden. Daarvoor wordt nog geld bijeengebracht. Ramadhin wil voorkomen dat inwoners zelf moeten meebetalen aan het vaccin. "We kijken nu hoe we via de particuliere sector en nationale en internationale netwerken aan meer geld kunnen komen. We praten bijvoorbeeld ook met de internationale mijnbouwbedrijven hierover."