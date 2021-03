Oslo gaat in strengste lockdown sinds begin coronacrisis

De Noorse hoofdstad Oslo gaat de komende weken in de strengste lockdown sinds het begin van de coronacrisis. De scholen sluiten, behalve basisscholen in stadsdelen met minder coronabesmettingen. Inwoners mogen thuis hooguit twee gasten ontvangen en de kinderopvang is tijdens de komende paasvakantie uitsluitend open voor kinderen van mensen met een belangrijk beroep.



De autoriteiten spreken van de ingrijpendste maatregelen tot nu toe voor de stad met 700.000 inwoners, maar ze wijzen op het recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Als het virus zich te lang in dit tempo verspreidt, "verlies je de controle", aldus de burgemeester.



Restaurants, cafés en de meeste winkels in Oslo zijn al langer gesloten.