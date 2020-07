Strenger mondkapjesbeleid in Iran na recordaantal doden

Illegale feestjes in Zaandam en Vlissingen

Zowel in Zaandam als Vlissingen zijn vannacht door de politie feestjes ontruimd omdat er geen vergunning voor was en aanwezigen geen afstand van elkaar hielden.

In Vlissingen waren ongeveer honderd feestgangers aanwezig op het terrein van een voormalige camping. Niemand is daar opgepakt en de feestvierders hebben zelf hun rommel opgeruimd, meldt Omroep Zeeland. In Zaandam waren rond de vijftig personen aanwezig in een pand aan de Ringweg. Een vrouw van twintig jaar is aangehouden voor de handel in (soft)drugs.