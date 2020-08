92 nieuwe besmettingen op Aruba

Op Aruba zijn gisteren 92 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn in totaal 263 coronapatiënten geregistreerd, van wie er nog 146 besmettelijk zijn. Het aantal is vooral in de laatste dagen fors opgelopen.



De regering nam op 3 augustus, toen er vijf gevallen bij kwamen, al extra maatregelen. Zo wordt het dragen van gezichtsmaskers overal sterk aangemoedigd. Ook zijn de regels in de horeca aangescherpt. Het is niet toegestaan om met meer dan vier personen aan een tafel te zitten (exclusief kinderen tot twaalf jaar) en bij bars worden geen livemuziek of dj's toegestaan. Ook is het verboden om contactsporten te beoefenen en is het samenscholingsverbod voor meer dan vier personen in de openbare ruimte opnieuw van kracht.



Voor Aruba geldt op dit moment een geel reisadvies. Sinds afgelopen zondag geldt voor Sint-Maarten een oranje reisadvies. Daar is het aantal besmettingen met het coronavirus sinds 16 juli verdubbeld.