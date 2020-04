Aantal doden in Verenigde Staten waarschijnlijk naar 65.000, steun voor agrarische sector

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat het dodental van het coronavirus in de Verenigde Staten op 60.000 of 65.000 uitkomt. Dat zei de president vrijdag in de dagelijkse persconferentie. Op dit moment zijn er meer dan 36.000 mensen in de Verenigde Staten overleden aan de gevolgen van het virus.



De agrarische sector in de Verenigde Staten kan op steun rekenen, bleek daarnaast tijdens de persconferentie. Een steunprogramma van 19 miljard dollar, wat neerkomt op ongeveer 16 miljard euro, moet de agrarische sector in het land tegemoetkomen tijdens de coronacrisis. Van dat bedrag gaat een groot deel rechtstreeks naar de boeren en worden enkele miljarden dollars gebruikt om zuivel en vlees te kopen om uit te delen aan de armen in het land.



Volgens Mike Pence zijn er daarnaast voldoende coronatesten beschikbaar om te kunnen beginnen met het heropenen van de economieën in het land. Trump kondigde donderdag een driestappenplan aan voor het opstarten van de Amerikaanse economie. Een voorwaarde om de coronamaatregelen in een staat te kunnen versoepelen, is dat er voldoende getest kan worden.



In de persconferentie kwam Trump ook kort terug op de tweets waarin hij vrijdagavond (Nederlandse tijd) flink uithaalde naar enkele Amerikaanse staten. In de tweets riep Trump onder meer op tot de 'vrijlating' van Minnesota, Michigan en Virginia. "De maatregelen in die staten zijn te zwaar", stelde hij tijdens de persconferentie.