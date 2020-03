Dodental COVID-19 in Nederland bijna verdubbeld

Er zijn in de aflopen 24 uur negentien patiënten overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. In totaal zijn in Nederland nu 43 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar.



Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is met 292 nieuwe gevallen opgelopen tot 1.705. De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in Noord-Brabant. Het gaat in die provincie om 643 personen.