Dodental New York met 758 lager dan zaterdag

Het gaat nog altijd hard in New York, waar in de afgelopen 24 uur 758 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Er is wel sprake van een daling van gisteren, toen 783 mensen overleden. Het totale sterftecijfer in New York is nu 9.385. "Hopelijk zetten we deze daling door en is de vreselijk piek wat afgevlakt", zegt gouverneur Andrew Cuomo. "Iedere familie die iemand heeft verloren, zit in onze gedachten en gebeden."