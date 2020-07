Het aantal bevestigde gevallen met het coronavirus is met 127 gestegen, blijkt zaterdag uit het coronadashboard van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal sinds een maand tijd: op 18 juni steeg het aantal bevestigde besmettingen met 132.Dinsdag maakte het RIVM in de wekelijkse update bekend dat het aantal bevestigde besmettingen met 534 steeg: 102 meer dan een week ervoor. Het instituut merkte op dat er verspreid over het land enkele kleine uitbraken te zien zijn. "Deze kleine clusters van drie of meer besmettingen zijn nu beter zichtbaar doordat het aantal besmettingen aanmerkelijk minder is dan in de maanden maart tot en met mei."In totaal zijn nu 51.581 gevallen van een besmetting met het virus bekend in Nederland.