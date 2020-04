KNMP niet bekend met verkoop van mondkapjes bij apothekers

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is niet op de hoogte van meer apotheken in Nederland die mondkapjes te koop aanbieden aan klanten. Dit zegt de prganisatie in een reactie nadat een apotheek in Leiden aangaf onder meer handschoenen en mondkapjes aan te bieden. "Er zijn 2.000 openbare apotheken in Nederland. Als beroepsorganisatie hebben we er geen zicht op dat dit gebeurt in andere apotheken dan deze in Leiden", zegt de KNMP.



De organisatie schaart zich achter het standpunt van het RIVM dat mondkapjes alleen adviseert voor medisch personeel. Volgens de KNMP zijn apothekers vrij om alsnog mondkapjes aan te bieden, maar past het niet in zijn of haar rol als zorgverlener om vanwege het tekort aan mondkapjes hier een hogere prijs dan voorheen voor te vragen.