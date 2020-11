Man opgepakt voor aanbieden vervalste gezondheidsverklaringen

Een 23-jarige Rotterdammer is vandaag opgepakt omdat hij vermoedelijk vervalste gezondheidsverklaringen met negatieve coronatestuitslagen aanbood, terwijl in werkelijkheid helemaal geen coronatests werden uitgevoerd. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte, meldt opsporingsdienst FIOD.



Om te reizen naar bepaalde landen is een verklaring nodig waarin staat dat de reiziger niet besmet is met het coronavirus. Een officiële test en gezondheidsverklaring kosten 150 euro. De verdachte leverde deze verklaring voor 10 euro via sociale media, aldus de FIOD. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op zijn computer en mobiele telefoon.



Het onderzoek zal zich ook richten op de kopers van de vervalste verklaringen, laat de FIOD weten. "Niet alleen het verkopen van vervalste verklaringen is strafbaar, maar ook het kopen hiervan." Kopers lichten met de verklaringen hun vliegtuigmaatschappij op, die ze te goeder trouw vervoert. Daarbij is het door zo'n verklaring mogelijk dat mensen die besmet zijn met het virus gaan reizen en het virus zo kunnen verspreiden.