Spanje verlengt noodtoestand tot 7 juni

Pompeo noemt reactie China op bestrijden virus 'mager'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft zich laatdunkend uitgelaten over de bijdrage van China aan de bestrijding van het coronavirus. Pompeo noemde de inzet van China "mager" ten opzichte van de schade die het virus heeft veroorzaakt.



Ook verwierp Pompeo de stelling van de Chinese president Xi Jinping dat de Chinese overheid altijd transparant is geweest over de verspreiding en de gevaren van het virus. "Ik wou dat dat zo was, maar het is niet zo", aldus Pompeo tijdens een persconferentie.



"Toen Australië opriep tot een onafhankelijk onderzoek, dreigde China met economische maatregelen. Maar toen meer landen meededen aan de oproep, wilde China opeens meewerken. Dat valt slecht met elkaar te rijmen als China daadwerkelijk zo transparant is als het zegt te zijn."



Eerder kondigde president Donald Trump aan de Amerikaanse bijdrage aan wereldgezondheidsorganisatie WHO te korten, omdat de organisatie China te veel het hand boven het hoofd heeft gehouden. China liet daarop weten de bijdrage aan de WHO juist te verhogen.