Spanje sluit nachtclubs vanwege toename besmettingen

Noorwegen adviseert dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer

Noorwegen adviseert reizigers in het openbaar vervoer in en rond Oslo mondkapjes te dragen. "We adviseren de mondkapjes als extra voorzorgsmaatregelen voor als het in het openbaar vervoer niet mogelijk is om een meter afstand te houden, aldus gezondheidsminister Bent Hoie.



Tot nu toe adviseerde Noorwegen in geen enkele situatie het dragen van mondkapjes. Het advies komt na een stijging van het aantal besmettingen in Noorwegen. Vorige week werden 357 nieuwe besmettingen vastgesteld, een record sinds april, maar dit aantal is nog altijd ver onder het record van 1.773 besmettingen per week in maart.