Winkelverkopen flink hoger in juni, niet alle branches profiteren

De Nederlandse detailhandel heeft in de maand juni bijna 10 procent meer omzet behaald dan in juni vorig jaar. Dat is de grootste groei sinds 2005, meldt het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Bij zowel de supermarkten als de zogenoemde non-foodwinkels ging er flink meer over de toonbank, het verkoopvolume lag 7,2 procent hoger. "Daarnaast is online ruim 45 procent meer omgezet", aldus het CBS. Maar niet alle winkels profiteren van de kooplust.



Consumenten gaven behoorlijk meer geld uit aan spullen voor in huis, meubels en andere zaken voor de inrichting en werd meer besteed aan artikelen voor recreatie. Ook bleef elektronica in trek. Maar vooral de bouwmarkten en keukenwinkels zagen de verkopen enorm stijgen.



Bij de kleding- en schoenenwinkels is het juist kommer en kwel. Die lijden volgens het CBS al maanden forse omzetverliezen. Wel was de omzetdaling in juni kleiner dan in de maanden ervoor. "Ook de drogisterijen hebben in juni wat minder omgezet dan een jaar eerder."