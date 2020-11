Spanje begint in januari met grootschalig vaccinatieprogramma

Protesten tegen coronamaatregelen in Duitsland relatief rustig verlopen

In meerdere Duitse steden is zondag gedemonstreerd tegen vrijheidsbeperkende coronavirusmaatregelen. Een stille mars in de hoofdstad Berlijn trok ongeveer duizend betogers. In Frankfurt kwam eenzelfde aantal op de been. Het bleef over het algemeen relatief rustig.



Het stadsbestuur van Berlijn had toestemming gegeven voor 5.000 deelnemers, maar dat aantal werd niet gehaald. De meesten droegen een mond- en neusbedekking. Er waren 600 agenten opgetrommeld. Sommige mensen bleken valse medische verklaringen bij zich te hebben waarin staat dat ze geen mondkapje hoeven te dragen.



De stille mars kwam onderweg enkele honderden tegendemonstranten tegen. Die sloegen op pannen om de stilte te doorbreken, aldus de politie. Sommigen scandeerden antinazislogans. Agenten probeerden beide kanten hun gang te laten gaan, waarbij soms mensen moesten worden weggeduwd of -gedragen, onder meer bij een blokkerende sit-indemonstratie.



Afgelopen woensdag voelde de Berlijnse politie zich gedwongen waterkanonnen en pepperspray in te zetten bij een protest in de buurt van het parlement. Daarbij raakten 77 agenten gewond en 365 mensen werden gearresteerd.



Zaterdag moest de politie ingrijpen in Leipzig. Daar was weliswaar een demonstratie gecanceld, maar er ontstonden toch ongeregeldheden. Er was sprake van geweldpleging, bedreigingen, vernielingen en diefstal.