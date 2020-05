Spanjaarden sporten na 50 dagen weer buiten

De webcams in broedkasten van Vogelbescherming Nederland worden elk jaar goed bekeken, maar in coronatijd breekt het aantal bezoekers records."In 2 maanden tijd hebben meer dan 1,1 miljoen mensen naar de broedende vogels gekeken", schrijft de Vogelbescherming op zijn website. "Daarmee is nu al een nieuw kijkcijferrecord bereikt, terwijl de webcams nog open blijven tot in juni."Vorig seizoen keken in totaal een kleine 850.000 mensen naar de vogels. Via beleefdelente.nl kan het publiek 24 uur per dag volgen wat er allemaal gebeurt in en om een vogelnest. Kijkers kunnen wisselen tussen verschillende camera's.