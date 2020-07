Mensen die het in het begin van de coronacrisis al niet breed hadden, dreigen nu in de financiële problemen te komen. DaarvoorDivosa, de vereniging voor gemeentedirecteuren die verantwoordelijk zijn voor schuldhulpverlening, tegen NU.nl. Tegelijkertijd worden schuldeisers minder coulant."Mensen hebben over het algemeen een buffer voor de eerste maanden zonder inkomen. Pas als deze buffer op is, maken mensen schulden. Als we die redenering volgen, zullen we in de cijfers vanaf mei het aantal schuldhulpaanvragen zien stijgen", aldus Divosa.De vereniging houdt samen met brancheorganisatie voor schuldhulpverleners NVVK en 46 gemeenten bij hoeveel mensen een verzoek tot schuldhulp hebben aangevraagd.