Het dodental van Covid-19, die ziekte die het coronavirus veroorzaakt, is donderdagavond boven de 10.000 mensen gekomen. Volgens de Amerikaanse site Worldometers is het aantal officieel bevestigde dodelijke slachtoffers wereldwijd inmiddels vastgesteld op 10.025 mensen.Vooral in Italië (427), Spanje (193), Frankrijk (108) en Iran (149) vielen er de afgelopen dag veel doden. In Nederland zijn op één dag 18 mensen overleden aan de gevolgen van corona.Inmiddels zijn wereldwijd ruim 87.000 mensen hersteld van het coronavirus. Van de bijna 150.000 mensen waarvan het bekend is dat ze momenteel zijn besmet met het coronavirus, liggen er zo'n 7.500 in serieuze of kritieke toestand in het ziekenhuis.Worldometers baseert zich alleen op officiële informatie van regeringen en gezondheidsinstellingen.